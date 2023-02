Nervo esalta il Bologna | «È quello che volevamo da anni»

Leggi su calcionews24

(Di mercoledì 8 febbraio 2023) Le parole di Carlo, ex centrocampista del, sulla stagione della squadra rossoblù in Serie A. I dettagli Carloha parlato al Corriere didell’impatto di Thiago Motta sul. PAROLE – «Ho sempre stimato Thiago Motta, quando all’inizio le cose non andavano bene ha mantenuto aplomb e calma. La pausa Mondiale ha aiutato molto, gli ha permesso di rifare la preparazione ed è riuscito a motivare tutti i giocatori, rendendoli partecipi: le qualità ci sono, l’entusiasmo e il gruppo è sano. È ilcheda, Saputo compreso». L'articolo proviene da Calcio News 24.