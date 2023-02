Nel testo di Splash di Colapesce e Dimartino l’anti-tormentone raccontato con ironia

Leggi su optimagazine

(Di mercoledì 8 febbraio 2023)! diè la conferma di una rivelazione incominciata nel 2021, quando il duo di cantautori ha partecipato al Festival di Sanremo proponendo una lettura alternativa della realtà. Era l’anno, quello, in cui la pandemia del Covid-19 bussava ancora feroce alle nostre porte costringendo gli organizzatori della kermesse, tristemente, a ridimensionare la manifestazione rinunciando al pubblico in presenza. Eppure, in quell’occasione per la prima volta a Sanremo, portarono quella Musica Leggerissima che anziché parlare dell’angoscia e della paura proponeva una soluzione al “buco nero che sta ad un passo da noi”: una musica spensierata “perché ho voglia di niente”, con “parole senza mistero, allegre ma non troppo”. Né troppo rumorosa né troppo malinconica, una ...