‘Ndrangheta | preso a Bali il latitante Antonio Strangio Meloni | “Continua la lotta al crimine”

(Di mercoledì 8 febbraio 2023) Lo Stato mette a segno un altro importante colpo contro la criminalità organizzata: è stato arrestato, 32ennedidal 2016. L’uomo è stato catturato alNgurah Rai International Airport, sull’isola indonesiana, con un’operazione coordinata dai carabinieri del comando provinciale di Reggio Calabria, che ha coinvolto la polizia die l’Interpol indonesiana e che è giunta al termine di indagini complicate dal fatto che, ricercato per produzione e traffico di sostanze stupefacenti, con l’aggravante del metodo mafioso, era scappato in Australia, da dove non poteva essere estradato poiché naturalizzato. L’arresto di, oltre che dopo quello di Matteo Messina Denaro, arriva dopo un’altra ...

Il latitante di 'ndrangheta, Antonio Strangio, e' stato arrestato nella serata del 2 febbraio alle 21 ora locale (ore 15.00 italiane), al Ngurah Rai International Airport di Bali, in Indonesia. Colpito dalla 'Red Notice' dell'Interpol. I Carabinieri del Comando Provinciale Carabinieri di Reggio Calabria, supportati dall'Unità I - Can (Interpol Cooperation Against 'ndrangheta) e dall'Esperto per la Sicurezza italiana a Canberra

