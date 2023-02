‘Ndrangheta | catturato nell’aeroporto di Bali il latitante Antonio Strangio | era ricercato da 7 anni

Leggi su open.online

(Di mercoledì 8 febbraio 2023) Rifugiato in Australia, individuato e arrestato al Ngurah Rai International Airport di, in Indonesia. Dopo settedi latitanza,è stato fermato nella rinomata località turistica del sud-est asiatico. A tradirlo, l’avviso di cattura internazionale per i soggetti ricercati in tutto il mondo, il Red Notice dell’Interpol., 32, è legato alla ‘ndrina di San Luca, nota anche come Janchi: è accusato di produzione e traffico di sostanze stupefacenti con l’aggravante del metodo mafioso. Un’indagine del 2015 sulle attività delle cosche delladel Vibonese e del Reggino aveva portato all’esecuzione di 11 ordinanze di custodia cautelare. Nel 2016, però,era fuggito in Australia. Naturalizzato cittadino ...