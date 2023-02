‘Ndrangheta | catturato a Bali il latitante Antonio Strangio

Leggi su liberoquotidiano

(Di mercoledì 8 febbraio 2023) ROMA (ITALPRESS) – A poche ore dalla cattura in Francia di Edgardo Greco, è statoildi. Il ricercato è stato fermato presso ilNgurah Rai International Airport, in Indonesia. Ad arrestarlo gli agenti della polizia della rinomata località turistica. Colpito dalla “Red Notice” Interpol (l'avviso di cattura internazionale per i soggetti ricercati in tutto il mondo, ndr),, 32enne, legato alla omonima ‘ndrina di San Luca (RC) e nota anche come “Janchi”, era ricercato per produzione e traffico di sostanze stupefacenti con l'aggravante del metodo mafioso, nell'ambito dell'operazione denominata “Eclissi 2”, diretta dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Reggio ...