NBA | LeBron James nella storia | supera Jabbar e diventa il miglior marcatore di sempre VIDEO

(Di mercoledì 8 febbraio 2023)notte tra martedì 7 e mercoledì 8 febbraio 2023 si è scritta ladel basket. Grazie ai 38 punti realizzati contro gli Oklahoma City Thunder,ha infattito Kareem-Abdulndo ilrealizzatore diin NBA. Il fenomeno dei Lakers aveva bisogno di più di 36 punti per riuscirci davanti al proprio pubblico e ce l’ha fatta nel quarto parziale, sul 97-104. Assist di Westbrook e canestro della leggenda di Akron: il pubblico esplode di gioia, applaude anche, presente sugli spalti per l’occasione. In alto ildel canestro decisivo. SportFace.

Dopo 39 anni di dominio indiscusso da parte di Kareem Abdul - Jabbar, James ha superato quota 38.387 punti segnati diventando così il miglior realizzatore della storia. Un traguardo epico, ennesimo coronamento di una carriera infinita: un passaggio storico

Nella notte italiana si sono giocate sei partite della stagione 2022-2023 di NBA. Da settimane, anzi mesi, il conto alla rovescia è partito, e ora siamo davvero vicini allo zero. A LeBron James mancano soltanto 36 punti per superare quota 38.387 punti segnati in carriera