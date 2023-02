NBA | LeBron James nella leggenda | “E’ pazzesco quello che ho fatto”

Leggi su sportface

(Di mercoledì 8 febbraio 2023) “Non mi ero posto questo come obiettivo, quindi probabilmente è per questo che è così surreale e così strano. Non ho mai pensato di essere il marcatore di tutti i tempistoria della Nba, almeno fino a quando i miei numeri non hanno iniziato ad avvicinarsi sempre di più, e allora ho pensato: ‘Oh wow, è’. E’ strano, ma ce l’ho fatta”. Queste le parole con cuiha commentato lo strepitoso record di miglior marcatore di tutti i tempiNba stabilitonotte con la casacca dei Los Angeles Lakers: “Voglio solo dire grazie ai tifosi dei Lakers. Ragazzi, siete unici. Essere in presenza di unacosì grande come Kareem, è emozionante”. SportFace.