Napoli | stretta sul RdC | addio sussidio per migliaia di famiglie

Leggi su teleclubitalia

(Di mercoledì 8 febbraio 2023) Niente Reddito di Cittadinanza pernapoletane. Lasulla misura statale c’è e si vede. Solo a, come sottolinea Inps, sono state rifiutate oltre 230mila nuove domande domande. Il Reddito di Cittadinanza dal 2019 è stata l’unica entrata per moltein difficoltà. Come riporta Il Mattino, in città le domande si L'articolo Teleclubitalia notizie dae dall'Italia.