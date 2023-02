Napoli | Spalletti per un attimo ha pensato di lasciare il club

Il volo delha fatto il resto. Oggi Inzaghi ha 6 punti in meno di un anno fa. Ma oggi l'... L'Inter, i suoi 6 punti in meno li ha per colpe proprie: il +13 diha scavato la differenza ...Il bellissimo gioco espresso daldi Lucianonasce dalla difesa, in particolare dal difensore coreano Kim Era il 18 ottobre del 2022. Ed Arrigo Sacchi, su La Gazzetta dello Sport, si lasciava andare a tutta l'...

Bobo Tv, Cassano: “Napoli la più grande sorpresa da 30 anni! Spalletti ha creato campioni…” Tutto Napoli

Napoli, Spalletti sorride: un azzurro ritorna disponibile Corriere dello Sport

Rizzardi: “Spalletti può vincere la Champions. Napoli Ho ricordi meravigliosi” CalcioNapoli1926.it

Trevisani elogia Spalletti: “Non è un allenatore, è un genio: vi spiego perché!” Spazio Napoli

Il regista slovacco con Spalletti è diventato l’unico insostituibile: finora, con Meret e Zielinski, non ha saltato una partita ...A riportare la notizia è stato il Corriere dello Sport. Calciomercato Napoli, Lobotka il metronomo di Spalletti La stagione del Napoli prosegue a gonfie vele e continua la rincorsa ad uno scudetto che ...