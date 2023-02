Commenta per primo Non solo il, che in caso di addio a Osimhen a giugno, ha già aperto uncon l' Atalanta per il suo baby bomber Rasmus Højlund, anche il Real Madrid si è fatto avanti. A Carlo Ancelotti ...Hojlund -con l'Atalanta Un nome in lista di Cristiano Giuntoli per il futuro dell'attacco delè Hojlund dell' Atalanta . Lo scrive l'edizione oggi in edicola del Corriere ...

Hojlund: il Napoli avvia il sondaggio, la situazione napolipiu.com

CdM - Napoli, sondaggio per Hojlund: è il potenziale sostituto di ... CalcioNapoli24

CDM - Napoli, sondaggio per Hojlund: potrebbe essere lui l ... Napoli Magazine

Napoli, sondaggio per il potenziale sostituto di Osimhen: i dettagli Forzazzurri

Hojlund-Napoli, sondaggio con l’Atalanta: la mossa cautelativa del club azzurro CalcioNapoli1926.it

NAPOLI HOJLUND OSIMHEN - Nonostante Victor Osimhen sia appena stato dichiarato incedibile da De Laurentiis, il rischio che a fine stagione arrivino a ...NAPOLI - Secondo quanto riportato dal Corriere del Mezzogiorno, il Napoli avrebbe messo nel mirino Rasmus Hojlund, attaccante dell'Atalanta, come possibile sostituto di Victor Osimhen: "La società par ...