Napoli | non solo scudetto | Champions sogno possibile

Leggi su napolipiu

(Di mercoledì 8 febbraio 2023) Ilcorre spedito verso il tricolore ma l’accoppiatanon è unim. Ecco perché. Noncorsama iltra qualche settimana scenderà in campo per laLeague, la competizione calcistica più importante d’Europa. Il grande vantaggio in campionato sull’Inter (+13), seconda in classifica, sembra ben gestibile fino al termine della stagione. È opinione diffusa tra gli addetti ai lavori che il tricolore èquestione di tempo, come confermato dalle quote pubblicate sui principali bookmakers. Il successo dei partenopei sui siti per scommettere sulla serie A è pagato a 1.05, quello dell’Inter a 15.00: un gap davvero enorme. Loè dunque ...