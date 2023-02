Napoli | maglie Maradona | nessuna truffa da parte di Ceci Il gip archivia il caso

Leggi su ilnapolista

(Di mercoledì 8 febbraio 2023) Ilè definitivamente chiuso: Stefanonon hato nessuno. Lo ha stabilito, una volta per tutte, il giudice per le indagini preliminari del tribunale diieri.era stato tirato in ballo dai figli di Diego Armando, per la questione dellette deldedicate a Diego. Il procedimento era già statoto a dicembre, ma l’avvocato argentino degli eredi diaveva fatto opposizione. Ora il capitolo è chiuso. La Gazzetta scrive: “Il gip – giudice per le indagini preliminari – del tribunale diRosamaria De Lellis ha firmato un decreto dizione suldelle ...