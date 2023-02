Napoli-Cremonese | doppio lavoro per gli azzurri in allenamento | il report!

(Di mercoledì 8 febbraio 2023) Con la conclusione della ventunesima giornata di Serie A ieri sera con Salernitana-Juventus, ilsi prepara a scendere in campo domenica alle 20:45 contro laallo Stadio Diego Armando Maradona. Glicontinuano ad occupare la prima posizione in classifica, con un vantaggio di 13 punti dall’Inter secondo e di 16 dalla Roma terza. Un bottino non indifferente quello conquistato dagli uomini di Luciano Spalletti, che hanno ora l’obiettivo di custodirlo fino alla fine. Il tecnico di Certaldo fa lavorare duramente i suoi calciatori, che da poco hanno terminato la sessione mattutina di: il comunicato ufficiale Di seguito il report ufficiale rilasciato dalla società: “Seduta mattutina per ilall’SSCN ...

... Aureliano; Lazio - Atalanta (sabato 11, ore 20.45): Orsato; Udinese - Sassuolo (ore 12.30): Pezzuto; Bologna - Monza (ore 15): Zufferli; Juventus - Fiorentina (ore 18): Fabbri;(...A Massimi la sfida testacoda. Sampdoria - Inter , in programma lunedì sera alle 20:45, a Maresca . Ecco il quadro ...

Napoli-Cremonese, scelta la squadra arbitrale: al VAR c’è Banti Spazio Napoli

UFFICIALE - Napoli-Cremonese, arbitra Massimi con Banti al Var Tutto Napoli

Biglietti Napoli-Cremonese quasi sold out! Pochi tagliandi rimasti: ecco dove | FOTO CalcioNapoli24

Il ds della Cremonese Giacchetta e quel gol nel Napoli di Maradona ilmattino.it

UFFICIALE - Napoli-Cremonese: arbitra Massimi, Banti al VAR. La designazione completa CalcioNapoli24

Seduta mattutina per il Napoli all’SSCN Konami Training Center. Gli azzurri preparano il match contro la Cremonese in programma domenica allo Stadio Maradona per la 22esima giornata di Serie A (ore 20 ...Seduta mattutina per il Napoli all'SSCN Konami Training Center. Gli azzurri preparano il match contro la Cremonese in programma domenica allo Stadio Maradona per la 22esima giornata di Serie A (ore 20 ...