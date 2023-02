(Di mercoledì 8 febbraio 2023) Riproponiamo l’articolo di Ermanno Corsi apparso sul Roma di martedì 7 febbraio all’interno della rubrica Spigolature di Ermanno Corsi Prima era “processo alle intenzioni”, ora bastano gli sguardi. Gruppi di giovanissimi (dai 14 ai 16 anni) si fronteggiano nel cuore malato della movida (quartieri spagnoli, Chiaia, decumani, arenile di Bagnoli, Vomero o Scampia). Uguali le modalità furiosamente aggressive. Un gruppo pretende che l’altro, di fronte, abbassi lo sguardo a terra in segno di sottomissione. Se non obbedisce, mano a coltelli, tirapugni e mazze chiodate. Se poi qualche sguardo malintenzionato o troppo “malizioso” cade su una ragazza, allora scatta la furiosa “gelosia proprietaria” dell’amico cui lei si accompagna. Subito mano alle pistole e la serata si tinge di sangue che porta dritto al ricovero ospedaliero. Il nuovo anno giudiziario registra così, a, ...

Commenta per primo Non solo il, che in caso di addio a Osimhen a giugno, ha già aperto un sondaggio con l' Atalanta per il suobomber Rasmus Højlund, anche il Real Madrid si è fatto avanti. A Carlo Ancelotti ...Ugo Russo murale va rimosso. Il murale dedicato alrapinatore Ugo Russo che sorge in piazza Parrocchiella ai Quartieri Spagnoli è abusivo e deve ... Il Comune dipuò ora far applicare la ...

Napoli: baby gang e “guerra degli occhi” - Ildenaro.it Il Denaro

Movida a Napoli, due 17enni picchiati e accoltellati da una baby gang Corriere del Mezzogiorno

Baby gang all'assalto della metro a Napoli, calci e pugni a un ... anteprima24.it

Napoli. Baby ladri in azione a scuola, l’episodio è avvenuto la scorsa notte alla Ettore Iaccarino di Ercolano. Minformo

Napoli, babygang scatenata a Soccavo: ragazzo picchiato e minacciato con la pistola ilmattino.it

Napoli. Il Consiglio di Stato ha stabilito che il murale dedicato al baby rapinatore Ugo Russo ai Quartieri Spagnoli è abusivo e deve essere cancellato.Vorremmo mostrarti le notifiche per le ultime notizie e gli aggiornamenti sulla tua squadra preferita. Potrai sempre cancellarti in qualsiasi momento. Iscrizione avvenuta con successo. Personalizza la ...