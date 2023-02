Mps torna in rosso | ma Lovaglio limita i danni

Leggi su formiche

(Di mercoledì 8 febbraio 2023) Un bilancio in, ma pur sempre meglio delle attese. Sono lontani i tempi in cui il Monte dei Paschi doveva incassare in silenzio una perdita di 1,6 miliardi di euro. Correva l’anno 2020 e della ricapitalizzazione da 2,5 miliardi frutto del raccordo Tesoro (azionista al 64%), anchor investor e fondazioni non se ne vedeva l’ombra. Ora che tutto, o quasi, è andato in porto, Luigi, ceo di Rocca Salimbeni, può guardare con relativo ottimismo a quella fase due che dovrebbe portare all’uscita dello Stato dal capitale e al ritorno di Siena in mano ai privati. Ad oggi la certezza è che Mps ha chiuso il 2022 con una perdita di 205 milioni di euro, a fronte di profitti per 310 milioni del 2021, spingendo al ribasso (-3%) il titolo a Piazza Affari. La banca sarebbe però stata in utile se non ci fossero stati i 925 milioni di euro investiti nel piano ...