(Di mercoledì 8 febbraio 2023) Nella banca ha registrato ricavi per 3.088, in crescita del 3,6% sul 2021, grazie al balzo del 26% del margine di interesse, spinto dal rialzo dei tassi, che ha compensato il calo delle commissioni (-8%)

Mps chiude il 2022 con una perdita di 205 milioni: pesano gli esodi Il Sole 24 ORE

Mps batte gli analisti nel quarto trimestre, chiude in rosso il 2022 (-205 milioni) zavorrata da 1 miliardo di costi Milano Finanza

Per Mps rosso di 205 milioni ma il trimestre batte le attese - Toscana Agenzia ANSA

Mps ha chiuso l'esercizio 2022 con una perdita di 205 milioni di euro, a fronte dell'utile di 310 milioni registrato nel 2021. (ANSA)