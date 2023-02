Motovedette italiane alla Libia. Ecco il progetto europeo

Leggi su formiche

(Di mercoledì 8 febbraio 2023) Consegnata alle autorità libiche una motovedetta di nuova fabbricazione “classe 300”, il modello impiegato anche dGuardia di Finanza per il pattugliamento delle coste. La cerimonia, svoltasi presso il cantiere navale Vittoria di Adria, ha visto il vice premier e ministro degli Esteri, Antonio Tajani, consegnare le chiavi dell’imbarcazioni all’omologa libica Najla Mohammed Mangoush. Il natante verrà impiegato per il contrasto al traffico illegale di migranti, parte delle dotazioni finanziate dall’Ue per i Paesi del Nord Africa. IlSibmill La motovedetta, infatti, fa parte delSibmill, e come ricordato dal commissarioper l’rgamento e la politica di vicinato, Oliver Varhelyi, presentecerimonia, il natante è solo il primo ...