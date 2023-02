MotoGP | Marc Marquez | “Ho lavorato bene in inverno | non vedo l’ora di girare a Sepang”

Leggi su oasport

(Di mercoledì 8 febbraio 2023) Il conto alla rovescia sta per scadere e da venerdì 10 a domenica 12 febbraio andranno in scena i test ufficiali riservati ai piloti della. Ci si prepara per una nuova stagione. Nella scorsa si è concretizzato il trionfo tutto italiano della Ducati e di Francesco Bagnaia. A distanza di 50 anni dall’ultima volta, un binomio tricolore si è imposto nella massima cilindrata. Dopo Giacomo Agostini/MV Agusta nel 1972, è stata la volta di “Pecco” e della sua GP22. Si riparte e Bagnaia dovrà confermare quanto di buono fatto l’anno passato, soprattutto nella seconda parte del 2022, riuscendo a inanellare una serie di vittorie notevole, che ha cambiato l’inerzia della stagione, che sembrava nelle mani del francese Fabio Quartararo su Yamaha. Vedremo quali indicazioni daranno le prove in Malesia, a, e c’è curiosità per quanto saprà fare lo spagnolo ...