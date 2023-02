Mosca | ' C' è un rischio reale di uno scontro nucleare con gli Stati Uniti'

intanto sale (ancora) la tensione trae Washington. Gli Usa hanno dato il via a "una guerra ibrida totale contro la Russia che porta con sé ilreale di uno scontro militare diretto tra ...Le azioni degli Stati Uniti verso la Russia sono spaventose 'conreale di scontro militare diretto tra due potenze nucleari'. Lo ha reso noto il Ministero degli Esteri russo in merito alla situazione relativa al New Strategic Arms Reduction Treaty (New ...

Le azioni degli Stati Uniti verso la Russia sono spaventose “con rischio reale di scontro militare diretto tra due potenze nucleari”. Lo ha reso noto il Ministero degli Esteri russo in merito alla ...Guerra in Ucraina. La giornata in diretta. Il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, è in viaggio per la Gran Bretagna, dove visiterà le truppe che vengono addestrate nel paese ...