Morto “Thunderblood” Charlie Norris | nativo americano nella WCW

Leggi su zonawrestling

(Di mercoledì 8 febbraio 2023) Si è spento ieri a 59 anni “, storico lottatoredegli anni 90,sua abitazioneriserva indiana di Red Lake, Minnesota. Al momento non sono state rese note le cause del decesso. Dalla PWA alla WCW Nato il 21 Ottobre a Red Lake,storica riserva indiana del Minnesota, debutta sul ring nel 1989,PWA, dove conquisterà tutti i titoli vinti in carriera (5 volte PWA Heavyweight Champion e 2 volte PWA Tag Team Champion). dopo due apparizioni in Dark Match in WWE, nel 1993 la grande occasione con la WCW. Combatte diversi Match come Midcarder, ha un feud con Bobby Eaton e affronta anche un giovane Chris Benoit, ma nel 1994, lascia la compagnia, dichiarando ...