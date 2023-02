(Di mercoledì 8 febbraio 2023) IlMiroslav ‘oggi a Zagabria. Aveva 87 anni. Lo rende noto la stessa Federcalcio croata in una nota. “Che riposi in pace”, si legge in tweetFederazione che “desidera esprimere le più sentite condoglianze ai suoi cari, a nome di tutta la famiglia calcistica croata, che ha perso ‘l’di tutti gli allenatori'”. Blazevic è stato commissario tecnicodal 1994 al 2000, portando una squadra composta da campioni come Davod Sucker, Zvonimir Boban e Robert Prosinecki ad una storica semifinale alla prima partecipazione ai Mondiali di Francia 1998. Lachiuse quel Mondiale al terzo posto. L'articolo ...

Lutto nel mondo del calcio. ÈMiroslav Blazevic, ex commissario tecnico della Croazia, che portò a conquistare il terzo ... Soprannominato, ha allenato anche Sion, Losanna, Rijeka, Dinamo ...Lutto a Frattamaggiore per la morte di don Michele Costanzo. Don Michele, 85 anni, è stato parroco della parrocchia di San. Conosciuto anche come ex insegnante di religione, in tanti lo piangono e lo ricordano anche sui social. I funerali si sono tenuti ieri presso la chiesa di San Sossio. 'È andato alla casa del ...

Morto Ciro Blaževic, leggendario allenatore della Croazia - Ildenaro.it Il Denaro

È morto Blazevic, 'l'allenatore degli allenatori': portò la Croazia al 3 ... Fanpage.it

Calcio in lutto. Addio a Ciro Blaževic, aveva 88 anni LaVoce del popolo

Operaio francavillese morto dopo caduta da pedana: in due a processo BrindisiReport

Come è morto Ciro Ricci in Mare Fuori: chi lo uccide Contra-Ataque

È morto a 87 anni "l'allenatore degli allenatori" Miroslav Blazevic. La leggenda del calcio croato è scomparso all'età di 87 anni. Ecco chi era.È morto a 87 anni Miroslav “Ciro” Blazevic, ricordato dalla sua federazione come ‘l’allenatore degli allenatori’: ...