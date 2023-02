Nelle ultime ore è iniziata a circolare la voce di un possibile ricongiungimento nell'organigramma societario deldella coppia dirigenziale Adriano Galliani e Ariedo, che tanto bene ha fatto nel Milan di Silvio Berlusconi. A lanciare l'indiscrezione è stato Tuttomercatoweb. L'attuale consigliere ...l'ad è Adriano Galliani, longa manus del presidente Silvio Berlusconi; a Cremona c'è Ariedo, braccio destro del cavalier Giovanni Arvedi. Il filo rosso(nero) è evidente... "Personaggi ...

Monza, Braida potrebbe riunirsi a Berlusconi e Galliani Pianeta Milan

Monza, possibile ricongiungimento della coppia Galliani-Braida Virgilio Sport

TMW - Monza, idea Braida per la prossima stagione: può ricomporsi la triade TUTTO mercato WEB

Cremonese-Monza, la partita di Braida CremonaSport

Monza, Galliani: “Non sarà mai una sfida con Ariedo Braida” Calcio in Pillole

Un ritorno in famiglia. Ariedo Braida può riabbracciare Silvio Berlusconi e Adriano Galliani. Il dirigente della Cremonese potrebbe infatti approdare al Monza. Un’idea che può diventare qualcosa di ...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per “miglioramento dell'esperienza”, “misurazione” e “targeting e pubblicità” c ...