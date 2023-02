Montpellier | Sonego perfetto con Bonzi | Nardi out con Rinderknech E oggi c' è Sinner

Si conclude sull'1 - 1 la sessione serale tutta Italia - Francia all'Atp 250 di. Lorenzosi guadagna l'accesso al secondo turno dell'evento imponendosi sul n. 42 al mondo Benjamin Bonzi, con il punteggio di 6 - 3 6 - 4. Il veloce indoor si conferma così una ...Ottimo esordio di Lorenzonel primo turno del torneo ATP di, il transalpino Benjamin Bonzi è sconfitto in un'ora e mezzo di gioco scarsa. A fare la differenza nel 6 - 3, 6 - 4 è anche la battuta: il torinese ...

Niente da fare per Luca Nardi: è finito al primo turno il suo cammino all'Atp 250 di Montpellier. Ecco come è andata ...CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE La cronaca di Nardi-Paire – Il prossimo avversario di Nardi a Montpellier 22:39 Termina qui la nostra DIRETTA LIVE di Nardi-Rinderknech, match di primo turno ...