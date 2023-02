Montesacro e Talenti | strisce pedonali fantasma e sosta selvaggia | traffico fuori controllo

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di mercoledì 8 febbraio 2023) La sicurezza dei pedoni a Roma è un tema cruciale dopo gli ultimi avvenimenti di cronaca nera. Gli investimenti infatti sono ormai all’ordine del giorno. I cittadini segnalano continuamente violazioni del codice della strada come la, che non permette una visuale adeguata. Oltre a ciò sono diverse le lamentele dei romani in merito alleinvisibili in quanto cancellate e mai ripristinate adeguatamente. Nei quartieri didiversi tratti sono infatti sprovvisti degli attraversamenti. In alcuni tratti mancano addirittura le discese per i disabili. Dov’è la sicurezza per i pedoni? Cosa si aspetta ad intervenire? I residenti sono ormai amareggiati dalla situazione e stanchi di segnalare....