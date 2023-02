Mondiali sci | straordinaria Bassino | è oro nel Super G | ' Fatto qualcosa di incredibile' La gara

(Di mercoledì 8 febbraio 2023) "Oggi ho solo pensato di sciare come so, alla fine quello che fa la differenza è spingere in tutte le curve ed è quello che ho pensato di fare, sonofelice". Gioia pura targata Martapoco ...

Gioia pura targata Marta Bassino poco dopo l'oro conquistato aidiin Francia a Meribel. " E' qualcosa di forte, incredibile, sono veramente contenta di me stessa, sono felice . E' una ...E' il nono oro dellofemminile azzurro ai, il terzo in Super G dopo i trionfi di Isolde Kostner nelle edizioni del 1996 e 1997. Adesso due giorni di riposo poi sabato la discesa per ...

'Oggi ho solo pensato di sciare come so, alla fine quello che fa la differenza è spingere in tutte le curve ed è quello che ho pensato di fare, ...