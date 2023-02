Mondiali sci 2023 | super G maschile | orari tv e favoriti - Sport - Altri Sport - quotidiano net

Case, Paris e Innerhofer cercano un miracolo contro lo strapotere di Odermatt e Kilde. Attenzione anche a Kriechmayr e ...Il mondo delloe dello sport piange la scomparsa, prematura, di Elena Fanchini, sciatrice di 37 anni. La ... Elena, che nel 2005 vinse la medaglia d'argento aidi Bormio - Santa Caterina ...

Colturi shock, lesione al legamento crociato: niente Mondiale, stagione finita La Gazzetta dello Sport

Mondiali sci, Goggia solo undicesima: "Contenta per la Bassino" Tuttosport

Italia ai Mondiali di sci: tutte le medaglie vinte Sky Sport

Mondiali di sci alpino del 7 febbraio: dove vederli in tv, calendario e orari delle gare Corriere della Sera

20.40 Sci in lutto, è morta Elena Fanchini Una notizia tristissima scuote il grup- po azzurro, in festa dopo i due ori ot- tenuti in questi primi giorni dei Mon- diali.Si è spenta a 37 anni per una ...L'ex sciatrice, medaglia d'argento ai mondiali del 2005 nella discesa libera, si è spenta nella sua abitazione di Solaro, in provincia di Brescia ...