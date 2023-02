Mondiali di Sci | oro per Marta Bassino che domina il Supergigante

(Di mercoledì 8 febbraio 2023) A due giorni dall’avvio deidi sci alpino in Francia, a Méribel, in Savoia, l’Italia guida il medagliere grazie all’oro dinel. Un trofeo che si somma a quello di Federica Brignone nella combinata del 6 febbraio. Perquello conquistato l’8 febbraio è il secondo titolo iridato della carriera dopo quello in parallelo a Cortina nel 2021.è la seconda italiana a vincere un SuperG ai. Ci era riuscita solo Isolde Kostner nel 1996 e nel 1997.in azione durante il SuperG femminile ai Campionatidi sci alpino a Méribel, in Francia. Foto Ansa/Epa Guillaume Horcajuelosenza rivali Inoltre, ricorda ...

Dopo Federica Brignone in combinata, l'Italia raccoglie ancora una medaglia d'oro a Meribel. In ritardo Sofia Goggia ed Elena ...MERIBEL (FRANCIA) " Secondo oro per l'Italsci femminile aidialpino francesi. Dopo la vittoria di Federica Brignone nella gara inaugurale, la combinata, arriva il trionfo di Marta Bassino nel superG: sulle nevi di Meribel, la quasi 27enne ...

