Mondiali di Sci | Bassino è oro nel superG | “La prima volta in specialità è bellissimo”

(Di mercoledì 8 febbraio 2023) Meribel – Dopo il primo posto di Federica Brignone nella combinata d’apertura (leggi qui), l’Italia festeggia la seconda medaglia d’oro aidi sci alpino di Courchevel Mèribel (Francia). La protagonista è Marta, che si è aggiudicata il super-G femminile chiudendo con il tempo finale di 1:28.06. La piemontese ha fatto fatica nei tratti iniziali del tracciato, salvo poi incantare nelle curve finali e mettersi alle spalle tutte le avversarie. Dietro di lei la statunitense Mikaela Shiffrin (+0.11), che si è dovuta accontentare dell’argento. Bronzo ex aequo, invece, per l’austriaca Cornelia Huetter (+0.33) e la norvegese Kajsa Vickhoff Lie , che non sono riuscite a restare sui ritmi dell’azzurra nel terzo e quarto settore. Per la campionessa italiana si tratta del secondo oro iridato dopo quello conquistato nel 2021 nello slalom parallelo di ...

Gioia pura targata Marta Bassino poco dopo l'oro conquistato aidiin Francia a Meribel. " E' qualcosa di forte, incredibile, sono veramente contenta di me stessa, sono felice . E' una ...E' il nono oro dellofemminile azzurro ai, il terzo in Super G dopo i trionfi di Isolde Kostner nelle edizioni del 1996 e 1997. Adesso due giorni di riposo poi sabato la discesa per ...

È sempre Italia d’oro: trionfo di Marta Bassino in superG La Gazzetta dello Sport

Mondiali Meribel 2023, Marta Bassino è campionessa del mondo nel Super G femminile: finale cosmico, rivivi la gara Eurosport IT

Mondiali sci 2023, SuperG femminile: Bassino oro, argento per Shiffrin Sky Sport

Mondiali di sci, Marta Bassino è oro nel Superg - Sci Agenzia ANSA

Super G: Marta Bassino stellare, è oro. Brignone ottava, Goggia undicesima RaiNews

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE IL MEDAGLIERE DEI MONDIALI DI SCI ALPINO: ITALIA AL COMANDO! LA DIRETTA LIVE DELLA PRIMA PROVA DI DISCESA MASCHILE DALLE 11.00 IL BORSINO E LE FAVORITE DEL SU ...'Oggi ho solo pensato di sciare come so, alla fine quello che fa la differenza è spingere in tutte le curve ed è quello che ho pensato di fare, ...