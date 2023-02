Mondiali di Biatlhon | l’Italia brilla ad Oberhof | la staffetta mista è argento

(Di mercoledì 8 febbraio 2023)neidegli sport invernali. dopo le due medaglie conquistate dallo sci iridato femminile, arriva un’altra medaglia dal biathlon. Nella competizione mondiale in svolgimento ad, gli Azzurri dellamettono l’al collo. Didier Bonaz fa il pieno di punti e di colpi al poligono e aggancia la Norvegia, che poi ottiene l’oro iridato. Ma sul podio c’è anchecon Dorothea Wierer, Lisa Vittozzi, Tommaso Giacomel e appunto Bonaz. (foto@fisi.org) Clicca qui per leggere tutte le notizie di SportClicca qui per iscriverti al canale Telegram, solo notizie di Sport ilfaroonline.it è su GOOGLE NEWS. Per essere sempre aggiornato sulle nostre notizie, clicca su questo link e seleziona la stellina in alto a ...

A breve inizieranno idi nuoto in vasca corta. E anche qui non andiamo a far da belle statuine. Ha iniziato bene la stagione della bella Dorotea del; così anche quella dello ...

Via alle danze. È iniziata quest’oggi l’edizione 2023 dei Mondiali di biathlon. Sulle nevi di Oberhof (Germania) è spettato alla staffetta mista aprire il programma iridato, conferendo il proprio 15° ...Gli azzurri accarezzano l’oro fino all’ultimo poligono, poi Boe vince da fenomeno con Giacomel a un passo dal trionfo ...