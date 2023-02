Mondiali Courchevel Méribel 2023 sci alpino | italiani in gara | giorno per giorno

(Di mercoledì 8 febbraio 2023) Tutti gliinperaididi sci, in programma dal 6 al 19 febbraio. Grande attesa per la rassegna iridata in Savoia, che vedrà coinvolte le piste della Roc de Fer e L’Eclipse. Tredici gli eventi previsti, con l’Italia che vuole giocarsi tutte le sue carte per recitare un ruolo da protagonista. Fari puntati sulle stelle azzurre Sofia Goggia, Federica Brignone, Marta Bassino, ma anche Elena Curtoni, Mattia Casse ed un ritrovato Dominik Paris. Non sono da escludere poi sorprese nell’imprevedibile slalom maschile, mentre l’Italdonne proverà ad inserirsi nella lotta medaglie anche in combinata, specialità assente in questa stagione di Coppa ...

In supergigante, specialità inserita nel programma dei Mondiali dall'edizione di Crans - Montana

Dopo le medaglie d'oro conquistate da Federica Brignone e Marta Bassino in campo femminile, proseguono domani i Campionati Mondiali di sci alpino 2023 con il superG maschile sulla pista l'Eclipse a Courchevel. Giovedì 9 febbraio (ore 11.30) andrà in scena il superG maschile valido per i Mondiali 2023 di sci alpino. La rassegna iridata entra nel vivo sul pendio di Courchevel (Francia) con la prima gara veloce maschile.