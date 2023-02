Mondiali Courchevel-Méribel 2023 | Goggia | “Gara che mi infonde fiducia in vista della discesa libera”

(Di mercoledì 8 febbraio 2023) Dopo l’oro conquistato da Federica Brignone nel SuperG, è arrivato un altro successo per la squadra femminile italiana di sci alpino aidi-Maribél. A conquistare la medaglia più pregiata è stata Marta Bassino, con Brignone che si è classificata ottava eche ha chiuso 11esima.non perfetta da partebergamasca, ma che la prepara bene insua specialità prefrerita, la, round in cui sarà la principale favorita per la conquista dell’oro. “Oggi ho fatto tanti piccoli errori, ma nel complesso è stata una buonache mi lascia speranza in– ha ...

Capolavoro di Marta Bassino, oro aidi/Meribel di sci alpino. La piemontese chiude il SuperG in 1'28''06, precedendo la statunitense Shiffrin (+0'11) e il duo Lie - Huetter , terze a parimerito a +0''33. Per Bassino, ...Marta Bassino entra nella storia dello Sci: l'azzurra è medaglia d'oro nel Super G deidi/ Méribel 2023, la seconda italiana a vincere la specialità nella competizione iridata dopo Isolde Kostner nel 1996 e nel 1997. Partita con il pettorale numero 8, la Bassino si ...

Mondiali Courchevel/Meribel - Federica Brignone storica, è campionessa del mondo in combinata: la prova che vale l'oro Eurosport IT

Mondiali Courchevel/Meribel - Federica Brignone parte fortissimo! Leader in combinata dopo il Super G, rivedila Eurosport IT

Mondiali Courchevel/Meribel Super G femminile LIVE! Italia a caccia dell'oro con Brignone, Goggia, Bassino e Curtoni Eurosport IT

Il medagliere dei Mondiali di Courchevel/Meribel 2023: la classifica e tutti i podi, Italia subito in testa con Brignone Eurosport IT

Live Timing Super-G Femminile Courchevel Meribel (FRA) Gioco dei podi NEVEITALIA.IT

Il superG maschile valido per i Campionati del Mondo di sci alpino 2023 si terrà giovedì 9 febbraio. Sul pendio di Courchevel, in Francia, andrà in scena la prima delle due gare di velocità per il set ...Noi e i nostri fornitori archiviamo informazioni quali cookie su un dispositivo (e/o vi accediamo) e trattiamo i dati personali, quali gli identificativi unici e informazioni generali inviate da un di ...