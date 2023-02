Mondiali 2030 | Arabia-Italia-Egitto uniti Svelato il piano sergreto

(Di mercoledì 8 febbraio 2023) L'progettava di organizzare iconSaudita ed. E' stato scoperto un breve filmato promozionale mostrato alla delegazione della Federcalciona nell'aprile del 2021. Un calciatore - riporta il Sole 24 Ore - in questo video da La Mecca scaglia un pallone per aria che finisce a Luxor nella valle dei faraoni, dove un altro giocatore sferra un tiro direzione Colosseo. Con questo estratto è statoildell'Saudita di coinvolgere l'. I primi contatti tra gli Stati interessati al progetto comune, sarebbero partiti già nell'aprile 2020, in piena pandemia. Si stava valutando la possibilità da parte dell'di fornire assistenza a Riad per la ...

... ha portato avanti per un bel po' una trattativa diplomatica per candidare l'Italia in un ticket con Arabia Saudita ed Egitto aidel. Era coinvolto anche il governo Conte, Infantino ..."Il Mondiale delmerita una celebrazione del centenario", ha detto Alejandro Dominguez, presidente della Conmebol. "Siamo convinti che la Fifa debba onorare la memoria di chi è arrivato prima di ...

Italia e Arabia Saudita, ecco come è fallita l’alleanza per i Mondiali 2030. Il Sole 24 racconta gli elementi che hanno portato al fallimento dell'idea di una candidatura congiunta per l'edizione dell ...Da un Mondiale vinto, ad uno da ospitare. Il Sudamerica lancia la candidatura verso l’edizione della Coppa del Mondo del 2030: l’ultima nel Continente era stata nel 2014 in Brasile. Sarà una candidatu ...