(Di mercoledì 8 febbraio 2023) Su Instagram è stata creata unain puro stile SanremoAdeIeri è cominciato il Festival di Sanremo e ovviamente su Internet, essendo il tema del momento, non potevano non mancare post, meme e soprattutto le parodie musicali: di cui una addirittura a tema Atalanta. La pagina Instagram Parare alla Rossi (gestita da Alessandro Pagliarini) ha esaltato a pieno la creatività musicale riadattando la hit estiva di Aka 7even chiamata “Loca” trasformandola in “”: pezzo dedicatonerazzurro. https://www.instagram.com/reel/CoX0lfIDY5y/?igshid=YmMyMTA2M2Y= L'articolo proviene da Calcio News 24.

Su Instagram è stata creata una canzone in puro stile Sanremo dedicata all'attaccante dell'Atalanta AdemolaIeri è cominciato il Festival di Sanremo e ovviamente su Internet, essendo il tema del momento, non potevano non mancare post, meme e soprattutto le parodie musicali: di cui una addirittura a ...Su Instagram è stata creata una canzone in puro stile Sanremo dedicata all'attaccante dell'Atalanta AdemolaIeri è cominciato il Festival di Sanremo e ovviamente su Internet, essendo il tema del momento, non potevano non mancare post, meme e soprattutto le parodie musicali: di cui una addirittura a ...

"Mola-Lookman": la canzone social dedicata all'attaccante dell'Atalanta Calcio News 24

L’Atalanta si gode il Lookman goleador: i numeri di un girone da star BergamoNews.it

Lookman e la “riserva” Hojlund: l'Atalanta ha appetito anche in ... Bergamo & Sport

«Osimhen potrebbe vincere il Pallone d'Oro» dice l'ex c.t. della Nigeria Cronache di spogliatoio

Lookman all’Atalanta, otto curiosità per conoscerlo meglio Corriere Bergamo - Corriere della Sera

Salernitana, Spezia, Juventus. Tre doppiette consecutive in tutte le competizioni, 6 goal nel giro di 8 giorni, da domenica a domenica. Una settimana da re che non fa altro che confermare quanto Ademo ...