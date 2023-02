Moebius – Milano

(Di mercoledì 8 febbraio 2023)Via Alfredo Cappellini, 25 – 20124Tel. 02/36643680 Sito Internet: www..it Tipologia: creativa Prezzi: tapas singole 15€, menù degustazione 90€ Chiusura: mai OFFERTA Ispirato nel nome al fumettista francese Jean Giraud, più noto con lo pseudonimo di, questo locale è caratterizzato da una cucina sperimentale che vede nelle tapas il fulcro della proposta gastronomica. Lo chef italiano Enrico Croatti ha lavorato molto tempo in Spagna e rientrando nel proprio paese ha fatto suo il concetto di tapas, realizzando piccoli assaggi che, nel menù, sono disponibili sia singolarmente (15€ a tapas) che in degustazione (6 tapas a 90€). Per pochi fortunati c’è anche lo chef’s table, un tavolo in cucina che permette di mangiare guardando la brigata al lavoro, con 9 portate, ...

The Gibson Edition è stata presentata in anteprima, ieri " 6 febbraio " presso il, scenografico locale di. L'evento ha visto, oltre alla partecipazione di Marian Beke che ha ...Riccardo è nato a Roma 24 anni fa, si è diplomato in batteria al 'Verdi' die vive a ... Un artista poliedrico, dunque, che si ispira ai desolati panorami del fumettista francese, ai ...

