Modà | il testo di “Lasciami” | il brano in gara al Festival di Sanremo 2023

Leggi su metropolitanmagazine

(Di mercoledì 8 febbraio 2023) Itornano adopo 10 anni con una canzone che, a un primo ascolto, potrebbe sembrare una storia d’amore ma che, invece, parla di depressione. Ildeisi intitola “”: ecco ildella canzone con cui è inaldi. © Roberto Fontana… ma regalami un giorno…… quando poi farà buio e vai via di nascosto…… solo un po’ di profumo e un bicchiere con dentro un ricordo, mettici un bacio e veleno con ghiaccio…… ma fallo in silenzio…… ma ti prego fai in modo che non me ne accorga…Ma che giorno è? È il primo giorno senza te… ho bevuto il ...