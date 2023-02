Mobilità con vincoli per 20 mila docenti | a giorni l’Ordinanza | Anief chiede di aspettare il parere UE

(Di mercoledì 8 febbraio 2023) L’non ci sta: la bocciatura dell’emendamento sul vincolo per ladel personale scolastico al decreto Milleproroghe - presentato da Fratelli d’Italia e appoggiato dalla Lega - rappresenta una sconfitta per tutti coloro che gravitano nel mondo della scuola. L'articolo .

... recensioni e guide all acquisto sui migliori gadget del momento Il futuro dellaè al centro del nostro ultimo numero in edicola Vuoi comunicare in modo sicurola redazione di Wired Usa ...Si tratta di un nuovo permesso europeo, avente regole comuni e facente parte delle agevolazioni valevoli a facilitare lastradale - in tutti gli Stati UE - da parte delle personeridotte ...

Mobilità 2023, ordinanza in arrivo con vincoli: i docenti neo-assunti saranno esclusi, sindacati infuriati - Notizie Scuola Tecnica della Scuola

Mobilità docenti neoassunti da GPS nel 2021, trasferimenti e assegnazioni provvisorie: cos’è previsto Orizzonte Scuola

“Premio Federica Picasso”, bimbi protagonisti nella promozione di ... www.comune.genova.it - le notizie in Comune

Atlante e Stellantis, insieme per la mobilità elettrica. Inaugurata in ... Stellantis