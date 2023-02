“Mito! Lo ha fatto di nuovo” Piero Pelù pazzesco | il gesto durante l’esibizione a Sanremo fa impazzire tutti

Leggi su caffeinamagazine

(Di mercoledì 8 febbraio 2023)2023. Il cantante è tornato nella città ligure e si è esibito sul palco di piazza Colombo compiendo unche è diventato virale sui social. Amadeus si è collegato nel corso della prima serata del festival della canzone italiana e l’ex leader dei Litfiba ha eseguito in diretta Gigante, brano portato in gara a2020.la serata di apertura Amadeus è uscito all’esterno dell’Ariston e ad attenderlo c’era. Ironia sul contrasto tra i due look: smoking e foulard per il conduttore, chiodo borchiato con toppe di D.R.I. e Dead Kennedys per il cantante. Leggi anche: “Io non lo sapevo…”.e lo ‘scippo’ della borsetta a: il retroscena mai ...