“Mio figlio potrebbe essere intollerante al lattosio?”

Leggi su gravidanzaonline

(Di mercoledì 8 febbraio 2023) Buongiorno mioha 3 anni e mezzo e mangia di tutto tranquillamente, cresce un po’ poco rispetto alla media della sua età. Abbiamo fatto analisi del sangue per celiachia e intolleranze risultate negative. Non riusciamo soltanto a fare il breath test per il, ma essendo iol’ho quasi sostituito con il “senza” per tutti. Però la cosa particolare sono le feci che fa regolarmente tutti i giorni e quasi sempre multicolori virando dal giallo al verde smeraldo con sfumature di marrone chiaro e molto scuro. Da cosa può dipendere? L'articolo proviene da GravidanzaOnLine.