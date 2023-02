Minicar e quadricicli non possono sostare nelle aree riservate ai motocicli. A stabilirlo è la Cassazione

A Roma stop alleparcheggiate negli stalli di sosta riservati esclusivamente a cicli e motocicli. Questa la ... chiarendo che 'la microcar è inclusa nella categoria deia motore', ...I vigili decisero di sanzionare unalasciata in sosta, senza il guidatore, in via Fabio ... come si legge anche nella carta di circolazione, va inclusa nella categoria deia motore. ...

Minicar e quadricicli non possono sostare nelle aree riservate ai ... DMove.it

Minicar parcheggiate negli spazi per le moto, la Cassazione: "Giuste le multe" Today.it

Legittima la multa se la microcar è posteggiata sulle strisce riservate ... Altalex

Le più interessanti Microcar e Quadricicli 2023, sempre più simili a ... Business Online

Le migliori auto elettriche per la città (da guidare senza patente) ilGiornale.it

La Corte Suprema si pronuncia, dopo una lunga serie di ricorsi, su una multa elevata dal Comune di Roma a una minicar parcheggiata in un’area riservata ai motocicli. Dando ragione ai vigili.A Roma stop alle minicar parcheggiate negli stalli di sosta riservati esclusivamente a cicli e motocicli. Questa la posizione assunta dalla ...