Proroga di un, fino al 31 dicembre 2024, dell'invio della ricetta elettronica. E' quanto prevede un emendamento al decretodi M5s e approvato dalle commissioni Bilancio e Affari Costituzionali ...... impegnate nel voto degli emendamenti al Decreto, hanno varato la proroga, fino al 31 ... " E aggiunge: "Noi di Forza Italia siamo stati i promotori di questa iniziativa lo scorsoe ...

Milleproroghe, prepensionamenti «ampi» fino al 2026 e più tempo per l’Irpef nelle regioni al voto Il Sole 24 ORE

Dal Superbonus 110% ai mutui, cosa cambia nel Milleproroghe QuiFinanza

Decreto Milleproroghe. Fino a fine anno dehors senza autorizzazione paesaggistica News Rimini

Milleproroghe: un anno in più per la ricetta elettronica Euronews Italiano

Tribunali minori: proroga di un anno. Emendamento al Milleproroghe Abruzzo Cityrumors

La proposta di modifica contenuta in un emendamento della Lega al milleproroghe, non è stata prevista nella riformulazione del governo ...Soddisfatto il ministro Giovannini (ma il vero traguardo sono i cantieri, più che le firme degli impegni) Sono state firmate finora 138 convenzioni sulle 159 del Programma innovativo per la qualità de ...