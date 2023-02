Milano | morta dopo aver mangiato tiramisù | fidanzato ' chiese rassicurazioni'

Leggi su liberoquotidiano

(Di mercoledì 8 febbraio 2023), 8 feb. (Adnkronos) - Ha letto con attenzione l'etichetta del, ha chiestoai dipendenti del locale vegano che non contenesse latte poi al secondo cucchiaino si è sentita male e a nulla è servito l'uso di un antistaminico al cortisone e di un farmaco broncodilatatore che aveva con sé. E' quanto emerge nel verbale, reso davanti al pm diLuca Gaglio, daldi Anna, la 20enne10 giorni di coma, a causa di uno shock anafilattico che sarebbe stato provocato da "proteine del latte" contenute nel 'Tiramisun'. Si va verso nuovi indagati, in vista dell'autopsia: oltre a responsabili e dipendenti della Glg a finire nell'indagine potrebbero essere anche i responsabili del fast food in relazione a una maionese contenente ...