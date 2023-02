Milan-Torino venerdì 10 febbraio 2023 ore 20 | 45 | formazioni | quote | pronostici

Leggi su infobetting

(Di mercoledì 8 febbraio 2023) Neanche il derby è riuscito a invertire la striscia negativa del, che perdendo il secondo derby nell’arco di due settimane ha non solo collezionato la terza sconfitta consecutiva in campionato ma è scivolato al sesto posto in classifica e fuori dalla zona Champions League anche se a pari punti con l’Atalanta. A San Siro InfoBetting: Scommesse Sportive e