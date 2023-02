Milan | la carica di Ibrahimovic | «Sono ancora Dio | adesso torno e cambia la musica»

(Di mercoledì 8 febbraio 2023) Zlatan, attaccante del, ha parlato della crisi dei rossoneri e del suo rientro in campo dall’infortunio Zlatan, attaccante del, ha parlato a Sportmediaset. RIENTRO- «Dio,il numero 1:la. Ho tanta voglia, voglio fare tante cose, quello che ho perso in questi 7/8 mesi. Ho perso tempo. Squadra in crisi? Nonpreoccupato,momenti normali all’interno di un campionato. Ora dobbiamo parlare poco e dimostrare in campo il nostro valore. Sto bene, sto molto bene!rientrato in gruppo e mi sento libero, libero in campo e fuori. Significa ...

Zlatan Ibrahimovic, attaccante del, ha parlato della crisi dei rossoneri e del suo rientro in campo dall'infortunio Zlatan Ibrahimovic, attaccante del, ha parlato a Sportmediaset. RIENTRO - "Sono ancora Dio, sono ancora il numero 1: adesso torno e cambia la musica. Ho tanta voglia, voglio fare tante cose, quello che ho perso in questi ...

