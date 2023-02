Milan | Ibrahimovic su De Ketelaere | “È un talento | ha grande potenziale”

... ZlatanL'attaccante del, Zlatan, è tornato ad allenarsi qualche giorno fa dopo il lungo stop per l'intervento chirurgico al ginocchio . Ibra ha rilasciato una lunga ...Si avvicina il ritorno di Zlatan. Dopo il rientro in gruppo di ieri, l'attaccante svedese ha svolto oggi un lavoro ...ha rilasciato un'intervista in cui ha analizzato il momento del, ...

Milan, Ibrahimovic: sono ancora Dio e son pronto a tornare Agenzia ANSA

Critiche a Pioli Ibrahimovic metaforico: "Quando sei brutto puoi diventare bello" Milan News

Critiche a Pioli, la risposta di Ibrahimovic sorprende i tifosi del Milan! Spazio Milan

Milan, il solito Ibrahimovic: "Sono ancora Dio, ora torno e cambia la musica" Tutto Napoli

Milan, il ritorno di Ibra: "Sono ancora Dio, ora si cambia musica" Corriere dello Sport

Zlatan Ibrahimovic, attaccante del Milan, si è così espresso in esclusiva a Claudio Raimondi di SportMediaset (CLICCA QUI per l'intervista integrale) sulle ...Milan, da Leao a De Ketelaere: l’idea di Ibrahimovic Zlatan Ibrahimovic è pronto ad aiutare la squadra e a fare emergere il talento dei suoi compagni. Per rialzarsi il Milan ha bisogno chiaramente del ...