Milan | Ibrahimovic | «L’atmosfera nello spogliatoio è al top»

(Di mercoledì 8 febbraio 2023) Le parole diTV: «I tifosi ti danno adrenalina, carica, ti da passione. Tutti stiamo lavorando per cambiare qualcosa» Zlatanha parlato ai microfoni diTv della situazione. Ecco le parole dell’attaccante del: TIFOSI – «Se torniamo a due anni fa si giocavastadio vuoto, era un’altra cosa. I tifosi ti danno adrenalina, carica, ti da passione. Il 50% di quello che facciamo arriva dai tifosi, è molto più bello giocare davanti a loro. C’è qualcosa che ti ritorna sempre, sia di positivo che di negativo. Quando vedi le generazioni più giovani nella mia situazione mi carica ancora di più, loro sono il futuro e loro hanno questo sogno di vedere i giocatori in campo, facciamo di tutti per fargli godere la partita. Noi giocatori del ...