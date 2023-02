Senza Bennacer ha agito da play Krunic , che nasce mezzala e alaveva fin qui fatto esterno, trequartista e centrale ma a due. Messias aveva ricoperto la mattonella di interno al Crotone ma in ...Il rinnovo di contrattoche sta tenendo banco può esserne una dimostrazione. Rafa dice di voler rimanere in rossonero, eppure non è ancora arrivata la firma. Attorno a lui continuano ...

Milan col 3-5-2: più che rivoluzione, rischio di pietra tombale sul "piolismo" Gazzetta del Sud

Il Tottenham perde Lloris: col Milan sarà sfida tra secondi portieri Eurosport IT

Gianmaria Volpato a Sanremo 2023 col Milan nel cuore Corriere della Sera

Milan, altra (mezza) rivoluzione con il Torino: la probabile formazione Today.it

Milan, allenamento completo in gruppo per Ibra: col Torino potrebbe esserci DAZN

La squadra di Spalletti continua a vincere giocando bene. Il problema è altrove: troppe squadre piene di problemi che giocano un calcio inferiore alle attese. E per il Milan non è tutta colpa di Pioli ...TORINO - Diceva Juric in conferenza, domenica dopo l’Udinese: «Spero di recuperare Ilic in tempo e di poter schierarlo almeno per uno spezzone nella ripresa, a Milano. Sono contento che abbia scelto d ...