Michela Morellato | la denuncia | “Ho portato il cane dal toelettatore e me l’hanno ridato senza un occhio”

(Di mercoledì 8 febbraio 2023) Porta ildale lo ritrovaun. È successo alla influencer, padrona di Tank Brutus, chihuahua di 8 anni, un cagnolinoper una toelettatura in un negozio specializzato di Vicenza, ma che ci ha rimesso un. “Il tutto è successo il pomeriggio di venerdì 27 gennaio, ma riesco a parlarne solamente ora – fa saperesui propri social – Non era la prima volta che portavo Tank da quel, ma ogni volta tremava di paura e non voleva entrare dalla porta. Ecco, il non aver ascoltato questo suo disagio, adesso mi sta creando parecchi sensi di colpa“. Ma che cosa è successo? “Dopo circa venti minuti, ho ricevuto una telefonata ...

Ha portato il suo cane al tolettatore e quando l'ha ripreso aveva un occhio fuori dall'orbita. Una scena choc, quella a cui ha assistito, influencer , che sui social ha raccontato quanto accaduto a Tank Brutus, il suo cagnolino di 8 anni dopo averlo portato in un negozio per animali a Vicenza . 'L'ho portato da un ...Brutta avventura per Tank Brutus, chihuahua a pelo lungo della showgirl vicentina. Il povero cagnolino, di 8 anni, portato per una toelettatura in un negozio specializzato di Vicenza, ci ha in realtà rimesso un occhio in circostanze ancora da chiarire. "Il tutto ...

Michela Morellato, la denuncia: “Ho portato il cane dal toelettatore e me l’hanno ridato senza un… Il Fatto Quotidiano

Michela Morellato, l'influencere denuncia: «Il mio cane ha perso un occhio dal toelettatore» Corriere

L'influencer Michela Morellato e il dramma del cagnolino Tank: «Me lo hanno ridato senza un occhio» leggo.it

Le drag queen di Madame Sisì si esibiscono con Michela Morellato QuiBrescia.it

Manifesti con i presunti amanti, parla la vittima: «Mi hanno bruciato tre auto, ho paura per i miei figli» leggo.it

Ignazio Moser e Cecilia Rodriguez in crisi Tra rumors e smentite il manager di Ignazio ha voluto fare chiarezza una volta per tutte su quello che sta succedendo nella coppia.Ha portato il suo cane al tolettatore e quando l'ha ripreso aveva un occhio fuori dall'orbita. Una scena choc, quella a cui ha assistito Michela Morellato, influencer, che sui social ...