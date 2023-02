Meteo | picco di maltempo in Italia | ma migliorerà nel weekend

(Di mercoledì 8 febbraio 2023) L’sta vivendo una forte ondata di gelo proveniente dalla Russia ed è in arrivo ildel. I metereologi non escludono la formazione di un uragano mediterraneo, il cosiddetto Medicane, che potrebbe causare maltempi al Sudcon nevicate anche in Sicilia. Secondo il.it le temperature resteranno sotto la norma ma una successiva L'articolo proviene da Inews24.it.

FOTOGALLERY Neve sull'Etna Continua gallery %s Foto rimanenti Cronacadel maltempo in Italia: in arrivo Medicane Sulle regioni del Sud intense perturbazioni con rischio di temporali e ...Sulle regioni del Sud intense perturbazioni con rischio di temporali e nubifragi su Calabria e Sicilia. Calo delle temperature nelle prossime ore. Neve abbondante sui rilievi, fiocchi fino in pianura ...

Le previsioni di domani, giovedì 9 febbraio, e di venerdì 10. L’Italia sta vivendo una forte ondata di gelo proveniente dalla Russia ed è in arrivo il picco del maltempo. I metereologi non escludono l ...Più colpito il versante ionico con picchi di oltre 100mm. AVVISO METEO SICILIA, INTENSO MALTEMPO IMMINENTE - Già in queste ore maltempo in intensificazione sull'Isola. Fase clou prevista giovedì e fin ...