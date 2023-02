Messina Denaro è furioso | la notizia dal carcere

Leggi su tvzap

(Di mercoledì 8 febbraio 2023) Matteosarebbeper le notizie che lo riguardano trasmesse in televisione. Secondo l’ex latitante troppe cose dette in tv sul suo conto sarebbero false. Il boss mafioso si è sfogato con gli agenti della polizia penitenziaria e con i medici che lo curano neldi massima sicurezza de L’Aquila in cui è detenuto in regime di 41 bis.per le notizie trasmesse su di lui in tv “Sono incazzato per i servizi dei telegiornali”, avrebbe detto il boss Matteoal personale del. Da quando è stato messo inlo scorso 16 gennaio,aveva deciso di non guardare la televisione. ...