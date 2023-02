Meritocrazia Italia | “L’autonomia differenziata va rivisitata per essere realmente utile al nostro Paese”

(Di mercoledì 8 febbraio 2023) (Adnkronos) – ”L’non merita scelte ideologiche, tarate sui sondaggi quotidiani, soprattutto quando si affrontano temi così delicati come quello del. Non è intenzione criticare scelte di prospettiva.apprezza la voglia di realizzare un cambiamento capace di portare efficacia e nuova linfa organizzativa, ma va impressa una visione che contempli le problematiche reali del, con l’intento di creare una crescita omogenea del tessuto socio-economico dell’intero territorio.Non sarebbe apprezzabile il potenziamento di Regioni a scapito di altre condizionato da scelte discriminatorie che nulla hanno a che fare con principi di merito e competenza”. Così in una nota il presidente diWalter Mauriello. ”Il ...

Così in una nota il presidente diWalter Mauriello.

Roma, 8 feb. (Adnkronos) - ''L'Italia non merita scelte ideologiche, tarate sui sondaggi quotidiani, soprattutto quando si affrontano temi così delicati come quello dell'autonomia differenziata.Non è ...